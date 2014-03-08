Керри предупредил Россию, что эскалация конфликта в Крыму закроет путь к дипломатии

Об этом заявил Госсекретарь Джон Керри в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Госсекретарь подчеркнул готовность США работать с партнерами и союзниками, чтобы способствовать прямому диалогу между Украиной и Россией. В то же время он дал понять, что продолжающаяся военная эскалация и провокации в Крыму или где-либо еще в Украине вместе с шагами по присоединению Крыма к России закрыли бы любое доступное пространство для дипломатии, и призвал к предельной сдержанности», - говорится в сообщении Госдепартамента.

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