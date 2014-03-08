Тимошенко пробудет в Берлине примерно неделю - руководитель клиники Шарите

Об этом сообщил журналистам руководитель клиники Шарите, профессор Карл Макс Айнхойпль, передает Немецкая волна.

«Насколько я могу оценивать Тимошенко, она постарается как можно скорее вернуться в Украину», - сказал он.

Врач отметил, что с больничной койки заниматься политикой она не собирается и выступать с политическими заявлениями не будет.

Говоря о состоянии здоровья Тимошенко, Айнхойпль сообщил, что проведенное обследование подтвердило сдвиги межпозвонковых дисков.

«В воскресенье и, скорее всего, в понедельник врачи Шарите продолжат диагностику пациентки и только потом примут решение об операции. Не факт, что оперативное вмешательство неизбежно», - сказал руководитель клиники.

Он также сообщил, что Тимошенко находится в стандартной палате, за которой, правда, «присматривает служба безопасности».

Читайте такжеТимошенко и Меркель обсудили эскалацию конфликта в Крыму со стороны России

По словам главы Шарите, в клинике она находится на правах частного иностранного пациента и сама оплачивает лечение.

«Она (Тимошенко - УНИАН) может себе это позволить», - отметил Айнхойпль.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2014 года Тимошенко вышла на свободу по решению Верховной Рады. Ее вывезли из харьковской больницы в коляске. Она сразу прибыла в Киев, почтила погибших на Майдане и выступила со сцены, также в коляске.

Впоследствии, 23 февраля, Тимошенко поехала в Днепропетровск к маме, у которой отказали ноги.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно заявляла, что в ее стране готовы принять Тимошенко на лечение.