Дещица считает, что Украина сможет обойтись без российского газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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“Я думаю, что украинцы смогут преодолеть сокращение поставок газа для Украины с помощью других источников”, - сказал он.

“В свое время было решение заблокировать метро, но таксисты возили людей на Майдан, и если Россия прекратит поставки газа, возможно, мы будем искать другие источники”, - добавил он.