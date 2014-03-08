Дещица считает, что Украина сможет обойтись без российского газа
13:18, 08 марта 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Андрей Дещица считает, что Украина сможет компенсировать сокращение поставок российского газа с помощью других источников.
Андрей Дещица / president.gospmr.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
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“Я думаю, что украинцы смогут преодолеть сокращение поставок газа для Украины с помощью других источников”, - сказал он.
“В свое время было решение заблокировать метро, но таксисты возили людей на Майдан, и если Россия прекратит поставки газа, возможно, мы будем искать другие источники”, - добавил он.
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