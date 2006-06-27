Янукович готов блокировать Раду 30 дней - до роспуска

Фракция Партии регионов будет блокировать работу Верховной Рады, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он выразил готовность блокировать работу парламента на протяжении 30 дней, если в этом будет потребность.

При этом В.ЯНУКОВИЧ напомнил о норме Конституции, которая позволяет роспуск парламента, если на протяжении 30 дней депутаты не соберутся на заседание.

Отвечая на вопрос, для чего это нужно Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы выполнялись законы, чтобы власть работала эффективно и чтобы она работала на всю страну, а не только на ее часть.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил журналистам, что на следующей неделе Партия регионов намерена инициировать проведение заседаний местных советов всех уровней, а также митингов и собраний граждан во всех регионах, на которых она будет разъяснять свою позицию.

Он подчеркнул, что все требования, изложенные в решении политсовета партии (ультиматуме – УНИАН), направлены на защиту Конституции и законов, и Партия регионов будет отстаивать свою позицию до конца.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Партия регионов как парламентская оппозиция выдвинула ультиматум с требованием четко придерживаться Конституции Украины и Регламента Верховной Рады во время избрания руководящих органов парламента и Кабинета Министров и распределения парламентских комитетов.

В частности, партия требует: «Избрания председателя Верховной Рады в рамках Регламента и Конституции, что предусматривает тайное голосование и исключает какое-либо пакетное голосование; распределения парламентских комитетов с обязательным соблюдением принципа пропорциональности представительства всех депутатских фракций; руководство основными парламентскими комитетами, контролирующими органами наподобие счетной палаты, участия в управлении регионами, где мы победили – это для оппозиции единственная возможность контролировать действия власти, которая вновь выдвигает вчерашних коррупционеров на высшие государственные должности; внесения предложения и назначения премьер-министра согласно Конституции Украины; принятия присяги судей Конституционного Суда согласно требованиям закона "О Конституционном Суде Украины"; немедленного прекращения незаконного совместительства должностей лицами с депутатскими полномочиями».