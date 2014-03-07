В Керчи постоянно передвигаются российские военные и техника - Госпогранслужба

Наиболее напряженная ситуация остается на пограничном пункте в Керчи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента персонала Государственной пограничной службы Украины Михаил Коваль сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, сказал он, сейчас заблокированы все пограничные пункты, однако самая тяжелая ситуация сложилась в Керчи, там постоянно происходит перемещение российских военных и техники.

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«Наши наряды выходят на дежурство, они уверенно выполняют свои задачи, часто с большой опасностью для жизни. Если взять один из тяжелых участков, это наш отдел пограничной службы “Керчь”, то как может человек выполнять задачу, когда против 12 молодых парней и девушек, кстати, из 12 пограничников 9 девушек, выскакивают три КамАЗа вооруженных людей, кладут их на землю и требуют пропустить через границу все, что им нужно”, - сказал Коваль.

Кроме того, по словам Коваля, российские военные захватили часть имущества украинских пограничников и используют его в своих целях. “Я видел собственными глазами в Балаклаве, как на наших автомобилях разъезжали люди, которые не входят в штат Азово-Черноморского регионального управления, 5-го отряда морской охраны или 79-го пограничного отряда», - подчеркнул он.