Жовтяк ”поздравил” Ющенко с Днем Конституции

Евгений ЖОВТЯК напоминает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, что 28 июня истекает последний день, когда Президент может добровольно исполнить судебное решение о его восстановлении в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в открытом письме Е.ЖОВТЯКА к В.ЮЩЕНКО, копию которого получил УНИАН.

“28 июня исполняется 10 лет со дня принятия Конституции Украины - Основного Закона государства, который был признан ведущими экспертами одним из лучших в мире, - пишет Е.ЖОВТЯК. - К сожалению, при предыдущем режиме предписания Конституции не выполнялись, власти намного более понятной была жизнь „по понятиям”. Именно протест против дерзкого надругательства над правами и свободами граждан со стороны предыдущей власти и вывел их на Майдан, который завершился Вашей убедительной победой. В своей присяге Вы обязались „заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины...”.

“По иронии судьбы именно 28 июня, согласно постановлению государственного исполнителя, которое вручено Вам, заканчивается срок добровольного исполнения решения Суда о моем немедленном восстановлении на работе, - говорится далее в письме. По статье 102 Конституции Украины „Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина”. Соответственно же статье 124 Конституции, „судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными к исполнению на всей территории Украины”. Следовательно, Украина ожидает от Вас примера законопослушности и выполнения взятых на себя при вступлении в должность обязательств соблюдения Конституции Украины и законов Украины”.

Далее Е.ЖОВТЯК заявляет: “Мне не хотелось бы, чтобы невыполнение решения суда главой государства Украины стало предметом рассмотрения в Европейском Суде по правам человека, что может негативно сказаться на международном имидже Украины”.

Как известно, Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации 24 мая этого года. Е.ЖОВТЯК подал иск в Киево-Святошинский районный суд Киевской области, отмечая то, что освобождение было безосновательным и незаконным и требуя отмены Указа. 16 июня суд удовлетворил иск, отменил указ Президента и восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности. Постановления суда были переданы в Секретариат Президента и Государственную исполнительную службу в Печерском районе Киева.

В то же время, в тот же день В.ЮЩЕНКО своим Указом назначил председателем Киевской областной государственной администрации Веру УЛЬЯНЧЕНКО.

Адвокат Сергей БОЙКО, который представляет интересы Е.ЖОВТЯКА в суде, комментируя назначение нового председателя Киевской облгосадминистрации, отметил, что на основании ст. 40, п. 6 Кодекса законов о труде, Президент должен освободить новоназначенного председателя „в связи с восстановлением в должности работника, который занимал ее ранее”.

Пока еще Е.ЖОВТЯК находится на больничном после хирургической операции.