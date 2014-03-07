Канада не признает референдума в оккупированном Крыму - премьер

Канада не признает референдума, проведенного в Крыму, регионе Украины, который сейчас находится под незаконной военной оккупацией, заявил в четверг премьер-министр Канады Стивен Харпер. Об этом сообщает Радио Свобода.

Вторжение России является актом агрессии и очевидным нарушением суверенитета Украины и международного права, подчеркнул он, комментируя назначение Верховной радой Крыма референдума о присоединении полуострова к России.

«Мы и дальше будем следить за обстановкой в Украине с большим беспокойством и будем сотрудничать с партнерами по «Группе семи» и другими партнерами-единомышленниками», - говорится в заявлении премьера Канады.

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Канада в последние дни уже пошла на ряд шагов из-за вторжения России на территорию Украины, в частности, остановила участие в совместной с Россией межправительственной экономической комиссии и двустороннее военное сотрудничество с Москвой, отозвала своего посла из России и т.д.

Также Канада в среду заморозила активы 18 бывших членов украинского государственного руководства, которых подозревают в разворовывании государственных средств.