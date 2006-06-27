Заседание Верховной Рады попробуют начать послезавтра

Очередное заседание Верховной Рады попробуют начать в четверг, 29 июня, в 10.00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, сегодня состоится общее собрание депутатов, которые входят в парламентскую коалицию. На этом собрании будет обсужден вопрос выдвижения кандидатур на должности премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины.

Он напомнил, что, согласно регламенту коалиции, этот вопрос необходимо ратифицировать на общем собрании.

В то же время А.ТУРЧИНОВ отметил, что депутаты также обсудят ситуацию, сложившуюся сегодня в парламенте.

Вместе с тем он подчеркнул, что непринятие сегодня в ВР постановления о представлении Президенту относительно кандидатуры премьер-министра затянет время формирования правительства.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что коалиция не видит никаких оснований или аргументов у Партии регионов относительно блокирования ими работы парламента.

Он подчеркнул, что депутаты попробуют продолжить работу в четверг, если парламентская трибуна будет разблокирована. В 9.00, по его словам, соберется согласительный совет лидеров фракций, на котором они попробуют выяснить все позиции.

Он отметил, что ни в коем случае парламентское большинство не пойдет в Украинский дом, или в какое-либо другое помещение.

«Мы будем работать исключительно в пределах ВР, в сессионном зале», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также подчеркнул, что фракция “регионов” не сможет дестабилизировать ситуацию, и еще раз отметил, что никаких оснований – ни регламентных, ни конституционных или других - у фракции Партии регионов для блокирования роботы парламента не было.

Он подчеркнул, что сегодня большинство не планировало принимать никаких постановлений, которые бы нарушали регламент.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что сегодня планировалось принять решение о количестве и предметах ведания комитетов Верховной Рады, а также решить вопрос относительно процедуры избрания председателя ВР.

Он напомнил, что коалиция выступает за открытое голосование во время избрания спикера, чтобы исключить схему коррупции, подкупа и шантажа депутатов.

А.ТУРЧИНОВ допускает, что именно это не устроило “регионалов”, которые, по его словам, не имеют аргументов относительно нарушения большинством регламента, но «хотят коварно, тайно избирать председателя ВР».

Он подчеркнул, что Партия регионов сегодня без каких-либо объяснений заблокировала сессионный зал и испортила систему «Рада».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что “даже если бы в парламенте возник пожар, депутатов нельзя было бы предупредить”.

«Я считаю, что это не просто политический демарш, это фактически уголовное преступление», и, к сожалению, в канун Дня Конституции Партия регионов демонстрирует свое настоящее лицо», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он считает, что все действия Партии регионов связаны с тем, что они боятся формирования правительства, поскольку хотят беспорядка в Украине, и поэтому пытаются затянуть процесс формирования власти в Украине. «Это единственный реальный мотив, который сегодня заставил их блокировать трибуну и сорвать заседание ВР», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром фракции Коммунистической партии и Партии регионов заблокировали президиум ВР.

Накануне “регионы” пообещали блокировать работу парламента в случае, если парламентская коалиция, в частности, будет избирать руководство ВР не по регламенту.

Партия регионов требует избрания председателя Верховной Рады в рамках Регламента и Конституции, что предусматривает тайное голосование и исключает какое-либо пакетное голосование.