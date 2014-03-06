Генсек НАТО отметил сдержанность украинских воинов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Расмуссен заявил на совместной с премьер-министром Украины Арсением Яценюком пресс-конференции в штаб-квартире Альянса.

"Украинский суверенитет и территориальная целостность - это ключи к стабильности и безопасности в регионе. Народ Украины продемонстрировал большую целенаправленность и мужество. Ваши Вооруженные силы продемонстрировали сдержанность на фоне огромного давления на них. Я отдаю должное этой сдержанности, потому что холодные головы - это ключ к деэскалации", - сказал генсек НАТО.

"Прежде всего, мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства и остановить военную эскалацию в Крыму. Мы призываем Россию вернуть свои войска на базы и воздерживаться от любого вмешательствав любом месте в Украине. Не должно быть попыток провести разделительные черты на картах Европы в ХХІ веке. Мы видим политическое решение как единственный выход из ситуации", - подчеркнул Расмуссен.

Он заметил, что НАТО поддерживает международные усилия по поиску путей разрешения кризиса через размещение международных наблюдателей в Крыму и мирный диалог Киева и Москвы.

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Яценюк также призвал Россию отвести свои войска на места их постоянной дислокации и соблюдать международные обязательства.

По словам Яценюка, вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит в повестке дня официального Киева.