МИД РФ: Запад не согласится на присоединение Украины к НАТО

Заместитель главы МИД РФ Василий Небензя считает, что Запад не согласится на присоединение Украины к НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в кулуарах Госдумы.

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«Я думаю, что этого не произойдет в любом случае. На мой взгляд, это невозможно, потому что не только мы, но и на Западе прекрасно понимают, что означает членство Украины в НАТО для Российской Федерации», - сказал он, отвечая на вопрос, как Россия относится к возможному движению Украины к НАТО.