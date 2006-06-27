Профсоюзы перекрыли движение по улице Грушевского

Около 20 тыс. представителей Федераций профсоюзов Украины провели короткий митинг возле Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, представители профсоюзов, которые держат флаги ФПУ, КПУ и национальные флаги Украины, перекрыли движение транспорта по улице Грушевского в Киеве. В руках они также держат лозунги: «Ні – підвищенню тарифів!», «Металурги проти підвищення тарифів!», «За соціальну справедливість!».

Во время короткого митинга у дома Верховной Рады Украины перед протестующими выступили представители Партии регионов и пообещали защищать права людей в парламенте.

Как сообщил УНИАН народный депутат от Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ, по завершении митинга представители ФПУ вручили представителям Партии регионов заявление с требованием отменить решение о повышении тарифов.

Сейчас колонна манифестантов следует к Секретариату Президента Украины по улицам Шовковичная и Лютеранская.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит организованная ФПУ акция протеста против повышения тарифов на энергоносители для населения. Профсоюзы, в частности, требуют отменить постановление Кабинета Министров Украины о повышении вдвое соответствующих тарифов.

Также профсоюзы требуют, чтобы сумма расходов на жилищно-коммунальные услуги для трудящихся не превышала 10% от совокупного семейного дохода; создать комиссию по изучению нормативов, предлагаемых плат за коммунальные услуги и требовать разработать и опубликовать экономически обоснованные нормативы потребления энергоносителей и коммунальных услуг; привести тарифы на содержание жилья и коммунальные услуги в соответствие с соответствующими государственными методиками и стандартами, которые, как утверждают профсоюзы, сознательно замалчиваются, обеспечить их публичность.