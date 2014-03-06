Украина все еще надеется на переговоры с Россией - МИД

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня день Украины в Евросоюзе. Премьер Яценюк и я в Брюсселе", - написал Дещица.

Впоследствии он прибавил, что "параллельно ожидаем с надеждой на беседы с Москвой".

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в Брюсселе сегодня, 6 марта, по приглашению Совета Европейского Союза примет участие во внеочередном саммите глав государств и правительств стран ЕС.

В рамках рабочего визита также состоятся встречи Яценюка с председателем Совета Европейского Союза Германом Ван Ромпеем, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Европарламента Мартином Шульцом.

Кроме того, Яценюк встретится с Генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном.