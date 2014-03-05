Яценюк завтра в Брюсселе встретится с Генсеком НАТО

Завтра, 6 марта, в рамках однодневного рабочего визита в Брюссель премьер-министр Украины Арсений Яценюк проведет встречу с Генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном с целью обсуждения ситуации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ВО “Батькивщина”, об итогах встречи премьер-министр Украины и Генсек НАТО проинформируют представителей СМИ. Читайте такжеГенсек НАТО настаивает на необходимости мирного урегулирования кризиса в Крыму Пресс-конференция начнется в 16.15 в Штаб-квартире НАТО (Бульвар Леопольда III).

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