Яценюк завтра в Брюсселе встретится с Генсеком НАТО
15:01, 05 марта 2014Политика
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Завтра, 6 марта, в рамках однодневного рабочего визита в Брюссель премьер-министр Украины Арсений Яценюк проведет встречу с Генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном с целью обсуждения ситуации в Украине.
Яценюк встретится с Расмуссеном
Как сообщили УНИАН в пресс-служба ВО “Батькивщина”, об итогах встречи премьер-министр Украины и Генсек НАТО проинформируют представителей СМИ.
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Пресс-конференция начнется в 16.15 в Штаб-квартире НАТО (Бульвар Леопольда III).
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