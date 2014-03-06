Во время столкновений в Донецке пострадали семь человек

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

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"На месте проведения массовых акций дежурили три бригады скорой медицинской помощи. К медикам обратились 7 пострадавших. Один из них доставлен в областную травматологию", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду в Донецке прошли два митинга - за целостность Украины и пророссийский. Между участниками митингов произошла потасовка.