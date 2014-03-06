Во время столкновений в Донецке пострадали семь человек
01:52, 06 марта 2014Политика
0 0
Во время столкновений в Донецке пострадали семь человек
Во время столкновений в Донецке пострадали семь человек / ostro.org
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
Читайте такжеВ Донецке сепаратисты спровоцировали массовую драку
"На месте проведения массовых акций дежурили три бригады скорой медицинской помощи. К медикам обратились 7 пострадавших. Один из них доставлен в областную травматологию", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду в Донецке прошли два митинга - за целостность Украины и пророссийский. Между участниками митингов произошла потасовка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter