В Крыму российская техника вернулась под украинскую часть в Перевальном



Об этом УНИАН сообщили сразу несколько источников, информацию подтвердили также в Министерстве обороны страны.

Как сообщал УНИАН, 5 марта вечером начальник крымского медиа-центра Минобороны Владислав Селезнев сообщил, что 35 единиц техники с российскими солдатами покинули территорию. «Уехали все. Куда? Вопрос пока открытый», - отметил он.

Также 5 марта руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативную информацию группы ”Информационное Сопротивление”, сообщил, что российские военные снимают блокаду с украинских воинских частей по всему Крыму. В частности, в Перевальном, Феодосии и Бахчисарае.

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«Однако, на месте остаются ”туристы Путина”. В Феодосии они пугают украинских морпехов тем, что найдут и физически уничтожат их семьи. Не исключен штурм. По некоторым данным, отъезд может быть вызван ротацией подразделений российских оккупантов (т.е. на их место прибудет замена). Информация отслеживается», - не исключает Тымчук.