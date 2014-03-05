В Днепропетровске почти 2 тысячи человек принимают участие в антивоенном митинге под ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие держат государственные флаги, а также флаги Черноморского флота Украины.

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На митинге прозвучала поддержка действиям военным украинских частей в Крыму и Черноморского флота Украины, которые не сдают свои позиции и без оружия доказывают свою верность народа Украины. Также участники акции держат плакаты “Путин, мои дети не нуждаются в твоей кровавой защите», «Сон разума породил агрессора Путина», «Путин не ври российскому народу”.

Участники антивоенного митинга также выступают за единую неделимую Украину. Люди поддерживают выступающих, которые заверяют, что на Днепропетровщине сепаратизм не пройдет.