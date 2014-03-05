Украине не стоило отказываться от ядерного оружия - СМИ

Из-за вторжения войск России на территорию Украины на передний план вновь вышел вопрос, целесообразно ли отказываться от ядерного оружия.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на французское издание Slate.fr.

Обозреватель напоминает, что по состоянию на 1991 год в распоряжении Украины был третий крупнейший ядерный арсенал в мире, который был значительно больше, чем во Франции, Великобритании и даже чем у Китая.

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Однако в 1994 году Украина в обмен на гарантии безопасности со стороны России, Великобритании и США согласилась отдать свои ядерные боеголовки.

"В 2003 году исследователь из Гарварда Роберт Стивен Мазерс назвал ядерное разоружение Украины "успешным примером" нераспространения ядерного оружия. Однако последние агрессивные действия России в Крыму, которые справедливо можно рассматривать как нарушение "Будапештского меморандума", ставят под сомнение этот тезис", - говорится в статье Slate.fr.

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Французское издание приводит слова тех скептиков, которые еще в 1993 году предупреждали об опасности отказа Украины от ядерного оружия.

"Ядерная Украина - это неотъемлемое условие для поддержания мира между Россией и Украиной. Это будет означать, что россияне, у которых есть история плохих отношений с Украиной, не попытаются снова ее завоевать. Украина не сможет себя защитить неядерными средствами от России, которая имеет такое оружие. И ни одно государство, включая США, не предоставят ей достаточных гарантий безопасности", - писал в 1993 году профессор политологии из Чикагского университета Джон Мирсхаймер.