Депутаты из большинства намерены покинуть парламент

Народные депутаты из парламентского большинства намерены покинуть парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, представители фракций БЮТ и СПУ забирают свои карточки для голосования и уходят из сессионного зала Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, заседание Верховной Рады Украины сегодня так и не началось, потому что с 9.00 представители фракции Партии регионов блокируют парламентскую трибуну, а также президиум, ложу правительства и гостевую ложу, требуя выполнить ряд их условий.