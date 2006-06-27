Депутаты из большинства намерены покинуть парламент
12:25, 27 июня 2006Политика
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Народные депутаты из парламентского большинства намерены покинуть парламент.
Как передает корреспондент УНИАН, представители фракций БЮТ и СПУ забирают свои карточки для голосования и уходят из сессионного зала Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНИАН, заседание Верховной Рады Украины сегодня так и не началось, потому что с 9.00 представители фракции Партии регионов блокируют парламентскую трибуну, а также президиум, ложу правительства и гостевую ложу, требуя выполнить ряд их условий.
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