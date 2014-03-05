Миссия ОБСЕ посетит военные объекты Украины и РФ в Крыму

В Украине 5-12 марта будет находиться Верификационная миссия ОБСЕ, в состав которой войдут представители Эстонии, Литвы, Швеции, Латвии, Польши, Дании, Великобритании, Словакии, Финляндии, Германии, Франции, Венгрии и других стран-участниц ОБСЕ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины. Читайте такжеДействия России в Украине могут быть равнозначны ее выхода из ОБСЕ - представитель организации Программой пребывания предусмотрено посещение военных объектов Вооруженных сил Украины и Черноморского флота РФ на территории Автономной Республики Крым.

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