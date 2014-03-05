В Сумах здание милиции пытались поджечь «коктейлями Молотова»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сессии горсовета сообщил начальник отдела участковых инспекторов горотдела милиции Сергей Малко.

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«Был зафиксирован факт попытки поджога здания отдела общественной безопасности по улице Ахтырской, 14. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно, но, поскольку оно было зарешеченное, бутылка разбилась о металл. Оперативный дежурный выскочил на улицу на улицу и погасил пламя, однако на месте происшествия уже никого не было. Позже аналогичный случай повторился: «коктейль Молотова» бросили в окно городского архива по улице Харьковской, 35. Окно вспыхнуло и сгорело, но документы архива не повреждены», - рассказал Малко.

По его словам, на место событий выехала следственно-оперативная группа, материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По данному факту проводится проверка.