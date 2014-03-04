Военкоматы не успевают регистрировать желающих помочь украинской армии - Парубий
13:50, 04 марта 2014Политика
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий отмечает, что военкоматы не успевают регистрировать военнообязанных мужчин, которые прибывают в рамках мобилизации.
У военкоматов очереди из желающих защищать Украину
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов, остается ли актуальным вопрос мобилизации населения и насколько активно она проходит.
"Мобилизация проходит. Сейчас собирают, в первую очередь, офицеров, резервистов", - сказал он.
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Парубий отметил, что мобилизация проходит "настолько активно", что военкоматы, структура которых за последний период была "почти уничтожена", быстрыми темпами возобновляют деятельность и "не успевают принимать желающих, которые сегодня хотят своим примером и своими действиями помочь украинской армии".
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