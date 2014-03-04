Военкоматы не успевают регистрировать желающих помочь украинской армии - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов, остается ли актуальным вопрос мобилизации населения и насколько активно она проходит.

"Мобилизация проходит. Сейчас собирают, в первую очередь, офицеров, резервистов", - сказал он.

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Парубий отметил, что мобилизация проходит "настолько активно", что военкоматы, структура которых за последний период была "почти уничтожена", быстрыми темпами возобновляют деятельность и "не успевают принимать желающих, которые сегодня хотят своим примером и своими действиями помочь украинской армии".