Россия может увеличить количество военных в Крыму до 25 тысяч

Военный контингент Черноморского флота РФ в Крыму может насчитывать до 25 тыс. человек. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности этой организации, передает ТСН.

Такой была реакция Чуркина на заявление украинского представителя в ООН Юрия Сергеева о том, что военное присутствие РФ в Крыму несанкционированно увеличилось до 16 тыс. человек.

"Мы можем до 25 тысяч сконцентрировать", - заявил Чуркин.

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"Это часть нашего соглашения о пребывании", - добавил он.

При этом он резко отреагировал на критические высказывания представителя США в Совбезе ООН Саманты Пауэр, заявив, что она "информацию черпает из американского телевидения".

"Нет доказательств того, что население Крыма и других областей на Востоке Украины подвергается угрозе со стороны новой украинской власти. Военное вмешательство не может быть оправдано несуществующими угрозами. Мобилизация российских военных является ответом на мнимую угрозу", - заявила перед тем Пауэр.