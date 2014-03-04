Польша созывает заседание совета НАТО по Украине
00:41, 04 марта 2014Политика
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Польша созывает заседание Североатлантического совета, в который входят представители всех 28 государств-членов альянса.
Польша созывает собрание НАТО относительно Украины / mil.gov.ua
Об этом сообщается на сайте НАТО.
"Североатлантический совет, который включает послов всех 28 стран-членов НАТО, соберется во вторник, 4 марта по инициативе Польши, которая основывается на статье 4 Вашингтонского соглашения", - сказано в сообщении.
Читайте такжеУкраина просит США, ЕС и НАТО помочь в защите ядерных объектовСогласно с данной статьей, каждый член альянса может собрать совет в случае угрозы территориальной целостности, единству или безопасности страны.
"События в и вокруг Украины представляют угрозу для соседних государств-членов альянса", - сказано в сообщении.
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