Польша созывает заседание совета НАТО по Украине

Об этом сообщается на сайте НАТО.

"Североатлантический совет, который включает послов всех 28 стран-членов НАТО, соберется во вторник, 4 марта по инициативе Польши, которая основывается на статье 4 Вашингтонского соглашения", - сказано в сообщении.

Читайте такжеУкраина просит США, ЕС и НАТО помочь в защите ядерных объектовСогласно с данной статьей, каждый член альянса может собрать совет в случае угрозы территориальной целостности, единству или безопасности страны.

"События в и вокруг Украины представляют угрозу для соседних государств-членов альянса", - сказано в сообщении.