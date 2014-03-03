Журналисты создали карту захваченного Крыма

На данный момент в Крыму на мысе Фиолент вооруженные люди блокируют воинскую часть, ее называют центром разведки Военно-Морских сил Украины, сообщается в спецвыпуске ТСН.

В поселке Новофедоровка Сакского района остается заблокированной военная часть морской авиации. По периметру стоят вооруженные российские военные без опознавательных знаков.

На КПП керченского отряда морской охраны подъехали неизвестные с автоматическим оружием. Всего четыре автобуса, один из них с российскими номерами.

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В Севастополе украинские военные живым щитом охраняют склады с боеприпасами противовоздушной обороны. Территорию оцепили вооруженные российские военные, а вход на территорию заблокировали грузовиком. Штаб Военно-морских сил Украины был заблокирован и обесточен.

В Новоозерном базу украинского флота ночью пытались занять солдаты российской армии. На защиту живым щитом стали неравнодушны крымчане. Украинские солдаты держат круговую оборону с оружием, ожидая новой попытки штурма.

Напряженная ситуация сейчас в Бахчисарае, где снова блокируют инженерную военную часть №2904.

Балаклавская бухта и аэродром в Бельбеке - частично под контролем подразделений Черноморского флота России. На военном аэродроме в Бельбеке российские военные ночью со светошумовыми гранатами штурмом взяли караульное помещение, ангар с самолетами и склад оружия.

В Кировском россияне перекрыли взлетно-посадочную полосу, где базируется пилотажная группа "Украинские соколы". Российское подразделение находится в аэропорту Симферополя.

Парламент и Совет Министров автономии с четверга захвачены российскими спецназовцами с армейским вооружением - пулеметами, снайперскими винтовками, гранатометами.

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700 воинов окружили украинскую военную часть в селе Перевальное. В Евпатории заблокирован 55-й зенитно-ракетный полк.

Штурмом угрожали батальону морской пехоты в Феодосии.

Под контролем российских солдат переправа через Керченский пролив.

На автомобильных въездах на Крымский полуостров - в Чонгаре и Армянске - блокпосты, которые контролируют бойцы севастопольского "Беркута".