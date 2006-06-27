”Оранжевые” заместители донецкого губернатора подали в отставку

Заместители председателя Донецкой облгосадминистрации Геннадий Гришин, Александр Клименко(УНП), Александр Братанов (НСНУ), Игорь Жерновой (на выборах симпатизировал Блоку Литвина), Юрий Гримчак (СПУ) подали в отставку. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир Логвиненко.

Как сообщает корреспондент«Острова»,В. Логвиненко отметил, что они будут работать до назначения новых заместителей, предположительно около недели.

Напомним, что назначение заместителей главы областной администрации лежат в полномочиях губернатора, однако, он делает это по согласованию с Секретариатом Президента. Ранее Владимир Логвиненко заявлял, что принял предложение возглавить областную администрацию при условии самостоятельного формирования своей команды