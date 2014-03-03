Шульц считает, что Украину и РФ может "помирить" ОБСЕ
16:37, 03 марта 2014Политика
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Президент Европарламента Мартин Шульц считает, что к налаживанию диалога Украины и России относительно поисков путей урегулирования кризиса в Крыму должна активно приобщиться Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Мартин Шульц / REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Шульц сказал в специальном заявлении по поводу последних событий в Крыму.
"Мы оказались в очень деликатной, даже драматической ситуации. Поэтому нужно попытаться избежать насильственной конфронтации и перейти к диалогу. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна взять дело в свои руки", - сказал Шульц.
"Я надеюсь, что в Киев и Москву срочно прибудут посланцы, способные говорить с Украиной и Россией. В этой ситуации очень хорошо понятно, что те, кто ведет разговор между собой, не должны друг другу показывать язык. В настоящее время нужен диалог", - добавил президент Европарламента.
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