Шульц считает, что Украину и РФ может "помирить" ОБСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Шульц сказал в специальном заявлении по поводу последних событий в Крыму.

"Мы оказались в очень деликатной, даже драматической ситуации. Поэтому нужно попытаться избежать насильственной конфронтации и перейти к диалогу. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна взять дело в свои руки", - сказал Шульц.

"Я надеюсь, что в Киев и Москву срочно прибудут посланцы, способные говорить с Украиной и Россией. В этой ситуации очень хорошо понятно, что те, кто ведет разговор между собой, не должны друг другу показывать язык. В настоящее время нужен диалог", - добавил президент Европарламента.