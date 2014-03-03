Неизвестные пытались захватить пенитенциарную службу Крыма – Министр юстиции
Группа неизвестных лиц сегодня утром пыталась захватить управление Государственной пенитенциарной службы в Крыму.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр юстиции Павел Петренко.
Они требовали от работников пенитенциарной службы дать присягу на верность Крыму и выполнять их указания.
Однако, руководство и личный состав управления категорически отказались совершать подобные действия и продолжают нести службу в рядах Украины.
Как отмечает министр, сейчас все учреждения исполнения наказаний пенитенциарной службы Украины бдительно охраняют соответствующие подразделения.
«Министерство юстиции совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел отрабатывают специальные меры по предотвращению захвата всех структурных подразделений пенитенциарной службы в Крыму», - сообщил Павел Петренко.
На сегодня в учреждениях исполнения наказаний в АРК находится более трех тысяч человек.