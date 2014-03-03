Неизвестные пытались захватить пенитенциарную службу Крыма – Министр юстиции

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Они требовали от работников пенитенциарной службы дать присягу на верность Крыму и выполнять их указания.

Однако, руководство и личный состав управления категорически отказались совершать подобные действия и продолжают нести службу в рядах Украины.

Как отмечает министр, сейчас все учреждения исполнения наказаний пенитенциарной службы Украины бдительно охраняют соответствующие подразделения.

«Министерство юстиции совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел отрабатывают специальные меры по предотвращению захвата всех структурных подразделений пенитенциарной службы в Крыму», - сообщил Павел Петренко.

На сегодня в учреждениях исполнения наказаний в АРК находится более трех тысяч человек.