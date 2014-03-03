Совет нацбезопасности Польши собирается по украинскому вопросу
По словам Бронислава Коморовского, поляки обеспокоены относительно собственной безопасности в связи с присутствием войск в Украине, которая является ближайшей соседкой Польши.
Президент Польши Бронислав Коморовский в понедельник проведет внеочередное заседание Совета национальной безопасности, посвященное Украине, сообщает Радио Свобода.
«Ситуация очень серьезная, чтобы не сказать драматическая. Речь идет о нарушении 4 статьи Североатлантического хартии», - подчеркнул польский президент.
По его словам, поляки обеспокоены относительно собственной безопасности из-за присутствия войск в Украине, которая является ближайшей соседкой Польши.
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Накануне польский премьер Дональд Туск призвал поляков и европейских лидеров объединить усилия для сохранения мира в Украине.
1 марта Совет Федерации поддержал обращение президента России Владимира Путина и дал согласие на ввод российских Вооруженных Сил на территорию Украины.