Совет нацбезопасности Польши собирается по украинскому вопросу

Президент Польши Бронислав Коморовский в понедельник проведет внеочередное заседание Совета национальной безопасности, посвященное Украине, сообщает Радио Свобода.

«Ситуация очень серьезная, чтобы не сказать драматическая. Речь идет о нарушении 4 статьи Североатлантического хартии», - подчеркнул польский президент.

По его словам, поляки обеспокоены относительно собственной безопасности из-за присутствия войск в Украине, которая является ближайшей соседкой Польши.

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Накануне польский премьер Дональд Туск призвал поляков и европейских лидеров объединить усилия для сохранения мира в Украине.

1 марта Совет Федерации поддержал обращение президента России Владимира Путина и дал согласие на ввод российских Вооруженных Сил на территорию Украины.