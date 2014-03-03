Украинцы оказались сильнее россиян, которые им завидуют - Жванецкий

Об этом говорится в его комментарии о последних событиях в Украине, опубликованном на странице Евромайдан в "Фейсбуке".

"Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способна дать им отпор. А закомплексованное российское большинство оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие "желанием стабильности", тем что "они все там бандеровцы и фашисты" и т.д. А на самом деле - это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали... А под конец - да вы все нищими там будете в этом Евросоюзе! . . А в Таможенном союзе все, б...дь, просто невероятные богачи!", - подчеркивает сатирик.