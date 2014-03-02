НАТО призывает Украину и Россию к немедленному диалогу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Совета НАТО, опубликованном на сайте Альянса.

”Северо-Атлантический Совет осуждает военную эскалацию в Крыму со стороны Российской Федерации и выражает глубокую обеспокоенность мандатом Совета Федерации на применение вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины”, - говорится в заявлении.

”Военная операция против Украины сил Российской Федерации является нарушением международных норм и противоречит принципам Совета НАТО - Россия и программе ”Партнерство ради мира”. Россия должна уважать свои обязательства согласно Уставу ООН и духа, принципов ОБСЕ, на которых опирается мир в Европе. Мы призываем Россию к де- эскалации напряжения”, - добавляет Северо-Атлантический Совет, в состав которой входит генсек НАТО и послы 28 стран -членов Альянса.

НАТО призвал Украину и Россию к мирному урегулированию ситуации в Крыму посредством немедленного диалога при возможном посредничестве или Совета Безопасности ООН, или ОБСЕ.

”Мы призываем Российскую Федерацию уважать свои международные обязательства, включая те, которые содержатся в Будапештском меморандуме 1994 года Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной от 1997 года, и соглашений, регулирующих базирования Черноморского флота России и вернуть свои войска на их базы, а также воздерживаться от любого вмешательства в любом месте Украины”, - заявил Совет НАТО.

Северо - Атлантический Совет собрался на свое заседание по требованию Украины для обсуждения ситуации в Крыму. После ее проведения было также заседание Комиссии Украина - НАТО в штаб – квартире Альянса.