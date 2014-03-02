Коломойский назначен председателем Днепропетровской ОГА

Игорь Коломойский назначен председателем Днепропетровской облгосадминистрации.

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Игоря Коломойского председателем Днепропетровской областной государственной администрации, освободив с этой должности Дмитрия Колесникова. Читайте такжеСтали известны новые фамилии кандидатов на должности губернаторов Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном сайте в.а. Президента.

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