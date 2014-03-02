Коломойский назначен председателем Днепропетровской ОГА
16:31, 02 марта 2014Политика
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Игорь Коломойский назначен председателем Днепропетровской облгосадминистрации.
Игорь Коломойский
Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Игоря Коломойского председателем Днепропетровской областной государственной администрации, освободив с этой должности Дмитрия Колесникова.
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Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном сайте в.а. Президента.
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