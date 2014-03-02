Турчинов назначил Валерия Гелетея начальником УГО

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Валерия Гелетея начальником Управления государственной охраны Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном Интернет-представительстве и.о. президента Украины. Читайте такжеСитуация в Крыму остается очень напряженной - Турчинов Как известно, Гелетей уже занимал эту должность во времена президентства Виктора Ющенко.

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