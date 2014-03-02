Турчинов назначил Валерия Гелетея начальником УГО
15:46, 02 марта 2014Политика
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Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Валерия Гелетея начальником Управления государственной охраны Украины.
Соответствующий указ размещен на официальном Интернет-представительстве и.о. президента Украины.
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Как известно, Гелетей уже занимал эту должность во времена президентства Виктора Ющенко.
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