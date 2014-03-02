Президент Франции обсудил ситуацию в Украине с Обамой, Ромпеем и Меркель

Об этом сообщает официальный сайт Президента Франции.

В сообщении говорится, что перед лицом возрастающих рисков, связанных с решением Совета Федераций России уполномочить отправку российских войск, Президент Франции подчеркнул важность единой позиции, основанной на уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, поддержке украинского правительства, ответственного за проведение избирательного процесса, и признании прав различных сообществ в Украине, связывающих ее с Россией.

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Президент Франции обсудил также ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщив ему о своей глубокой озабоченности, призвал избегать любого применения силы, а также искать с международным сообществом решение выхода из кризиса.