Сегодня ВР может сформировать группу для переговоров с Москвой - Мирошниченко

Народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко считает, что сегодня Верховная Рада может принять заявление с призывом к диалогу и сформировать группу для переговоров с Москвой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о возможных сегодняшних решениях парламента.

«Парламент может сегодня принять заявление, где призовет все стороны к немедленному началу диалога. Я думаю, что сегодня парламент может подать сигнал жителям Крыма в том, что они не останутся без поддержки Украины», - сказал Мирошниченко.

Кроме того, по его убеждению, Верховная Рада должна засвидетельствовать, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Читайте такжеКличко требует денонсировать соглашение о Черноморском флоте с Россией

Также считает Мирошниченко, ВР сегодня может призывать коллег из Крыма не проводить запланированный на 30 марта референдум, который является «неконституционным и может спровоцировать долговременный, военный даже конфликт в Крыму».

«Сегодня парламент Украины может сформировать группу, которая будет вести переговоры с Москвой и с Крымской автономией», - сказал Мирошниченко.

По его мнению, уровень опасности в Крыму в настоящее время «чрезвычайно высокий».