СМИ: Глава СБУ Крыма подал в отставку

Об этом сообщает российское издание Вести.ру.

"Я написал заявление. Военнослужащие должны исполнять свои служебные обязанности, сохранять мир и спокойствие в Крыму, обеспечивать работу на вверенных им участках", - заявил Калачев в эфире телеканала "Россия 24" в воскресенье 2 марта.

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