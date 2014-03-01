Медведев уверяет в отсутствии решения о вводе войск в Украину, говорится лишь о возможности - Яценюк

Премьер - министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что глава российского правительства Дмитрий Медведев заверил его, что Россия не принимала решения о вводе войск в Украине, и речь идет лишь о вероятной возможности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на брифинге в парламенте.

Он сообщил, что он провел ряд переговоров с европейскими и американскими партнерами, а также сегодня он разговаривал с Медведевым.

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«Российская сторона заверила в том, что решение о вводе войск на территорию Украины не принималось, а принято только решение о такой вероятной возможности», - сказал премьер-министр Украины.

Он подчеркнул, что никаких оснований «даже для рассмотрения и принятия решения в Украине не существует».

«Мы сохраняем в Украине мир и стабильность. Ни агрессоры, ни провокаторы не имеют права вмешиваться во внутренние дела Украины. Поэтому ни юридических, ни политических, ни военных оснований для военной агрессии со стороны России не существует», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта, Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украине «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».

Справка УНИАН. В ночь на четверг, 27 февраля, неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России. По факту захвата административных зданий правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

В течение следующих дней Россия нарастила свое военное присутствие в Крыму. Российские военные на сегодняшний день захватили или заблокировали почти все военные объекты.

Над Крымом полностью закрыто воздушное пространство, а также перекрыты блокпостами въезды по суше на территорию автономии на перешейке перед городом Армянск и на Чонгаре.