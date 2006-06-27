Почему так долго создавалась коалиция

Председатель совета партии «Народный Союз Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что сложности переговорного процесса между блоком «Наша Украина», Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией Украины были обусловлены конфликтом вокруг отставки Юлии ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра в 2005 году и «коррупционным скандалом».

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 июня 2006 г.

«Если посмотреть правде в глаза, тяжелый переговорный процесс "тройки" был обусловлен прошлогодним конфликтом», – сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. Он уточнил, что имеется в виду отставка премьер-министра и т.н. «коррупционный скандал». По его словам, главная причина сложностей переговорного процесса была в том, что надо было возобновить доверие между сторонами.

В тоже время Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что переговоры сблизили представителей «тройки». «Хотя стоит признать, что некоторые вопросы стали более акцентированными. Скажем, земля, вопрос евроинтеграции и ЕЭП», – добавил он.