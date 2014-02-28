Порошенко вылетел в Крым
Он заявил, что планирует помочь в урегулировании конфликта на полуострове.
Внефракционный народный депутат Украины Петр Порошенко сообщил, что отправился в Крым, чтобы помочь урегулировать ситуацию на полуострове.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вылетел в Крым. Ситуация обостряется. Времени в обрез. Мы не имеем права ставить под угрозу соборность страны. Убежден - ситуацию можно урегулировать мирным путем. Я все для этого сделаю. Слава Украине!", - написал он.
Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".
Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.
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Парламент также назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая.
С ночи 28 февраля в аэропорту Симферополя находится несколько десятков людей в военной форме с автоматами.
28 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что оценивает события в Крыму как вооруженное вторжение и оккупацию со стороны РФ.
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Государственная пограничная служба Украины заявила, что в нарушение двусторонних соглашений границу Украины пересекли 7 военных российских вертолетов, а также о том, что утром была предпринята попытка блокирования Севастопольского отряда морской охраны военнослужащими.