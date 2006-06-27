Верховная Рада не может начать работу
10:25, 27 июня 2006Политика
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Регионы блокируют все подходы к президиуму
По состоянию на 10.10 заседание Верховной Рады Украины так и не началось.
Как передает корреспондент УНИАН, фракция Партии регионов продолжает блокировать все подходы к президиуму и трибуну.
Также ряд депутатов продолжают находиться в секторе, где расположена система “Рада”.
Представители других фракций наблюдают за этим со своих рабочих мест.
Как сообщал УНИАН, сегодня «регионалы» заблокировали работу парламента, требуя выполнить их условия, выдвинутые 26 июня в ультиматуме, в частности, относительно избрания спикера парламента, руководителей комитетов ВР, депутатов-совместителей и другие.
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