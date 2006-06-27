Заместители мэра и главы районов Киева пересядут на общественный транспорт

Отныне заместители Киевского городского головы и главы районов будут ездить на работу в общественном транспорте, чтобы иметь возможность чаще общаться с людьми и собственными глазами увидеть вблизи проблемы транспортного обеспечения в городе. Об этом заявил Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время совещания со своими заместителями и председателями районных в городе Киеве советов, на котором рассмотрен ряд важных вопросов жизнеобеспечения города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также заметил, что он и сам готов ездить на работу в городских „маршрутках” или в метро. Он подверг критике неудовлетворительную работу руководства города и районов, связанную с изучением реальных проблем киевлян.

Во время совещания мер Киева заострил внимание присутствующих на ситуации, связанной с многочисленным разрытием дорог и другими препятствиями, осложняющими движение городского транспорта.

Раскритиковав недостаточный контроль за осуществлением ремонтных работ на ул. Саксаганского, он поручил первому заместителю главы КГГА Ивану ФОМЕНКО, и.о. заместителя главы Ивану САЛИЮ и генеральному директору коммунальной корпорации «Киевавтодор» Владимиру ЖУКОВУ немедленно организовать там работу в три смены и представить новый план ускоренного завершения ремонта улицы.

Городской голова обязал руководителей соответствующих служб и подразделений обязательно согласовывать с ним планы будущих ремонтных работ на дорогах Киева для принятия оптимального решения по очередности и срокам их проведения.

Разгрузка киевских магистралей возможна и благодаря запрещению движения грузовых автомобилей по отдельным улицам Киева, список которых городской голова поручил подготовить в ближайшее время.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обязал соответствующие службы взять под особый контроль работу кондукторов в городском пассажирском транспорте. Из различных источников к мэру поступают сведения о том, что кондукторы, собирая плату за проезд, не выдают пассажирам билетов, а это - деньги киевлян, часть которых должна поступать в городской бюджет.

На совещании поднимались также вопросы, связанные с ускорением сооружения Подольско-Воскресенского мостового перехода. В настоящее время здесь в три смены работает около 2,5 тысячи строителей, а со временем к ним могут приобщиться еще 500. В то же время острой остается проблема отселения жителей Русановских и Воскресенских садов. Городской голова поручил своему заместителю Анатолию МУХОВИКОВУ как можно быстрее завершить переговоры с ними на предмет выбора одного из шести предложенных вариантов компенсации за освобождение участков, через которые должна пройти трасса мостового перехода.

Очередной раз подчеркнул необходимость регулярного проведения общественных слушаний, а также «Горячих линий», городской голова обязал присутствующих в обязательном порядке знакомить его со всеми замечаниями и предложениями киевлян для оперативного принятия решений по каждой конкретной проблеме. В частности, руководители районов обязаны по понедельникам представлять городскому голове протоколы общественных слушаний с указанием тематики, адресов, где они проводились, состава аудитории и др.

В пресс-службе также отметили, что 23 июня заработала информационная линия, с помощью которой киевляне могут пожаловаться на недобросовестную работу чиновников. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что хочет знать о каждом телефонном звонке на эту линию и обязал присутствующих оперативнее реагировать на обращения киевлян. (Телефон этой горячей линии - 279-97-16, он будет работать ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00 – УНИАН).