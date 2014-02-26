Временным главой АП стал заместитель Клюева

Об этом говорится в соответствующем указе, текст которого размещен на сайте и.о. президента Украины.

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"Согласно статье 112 Конституции Украины постановляю:

Заместителю Главы Администрации Президента Украины Рафальскому Олегу Алексеевичу временно исполнять полномочия главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе Турчинова.

Олег Рафальский пришел в Администрацию президента в 2003 году на должность руководителя Главного управления по вопросам внутренней политики, на которой проработал по 2005 год.

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С февраля 2005 года по октябрь 2006 года работал ведущим научным сотрудником Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины, сообщает Украинская правда.

С октября 2006 года по декабрь 2007-го - заместитель руководителя Аппарата премьер-министра Украины Секретариата Кабинета Министров.

01.2008 - 04.2010 - первый заместитель заведующего секретариата депутатской фракции Партии регионов Аппарата Верховной Рады Украины.

04.2010 - 04.2011 - заместитель Главы Администрации президента Украины -руководитель Главного управления документального обеспечения Администрации Президента.

С апреля 2011 года работает заместителем главы Администрации президента.