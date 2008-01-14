Герман обиделась на Президента

Фракция Партии регионов не будет принимать участия в голосовании по кадровым вопросам, которые касаются исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам член фракции ПР Анна ГЕРМАН.

По ее словам, у коалиции есть достаточно голосов для того, чтобы голосовать за смену руководителей Фонда госимущества Украины, Антимонопольного комитета и решать другие кадровые вопросы.

Вместе с тем, она отметила, что фракция ПР будет принимать участие в голосованиях за вопросы, связанные со сложением депутатских полномочий теми, кто пошел работать в исполнительную власть.

По словам А.ГЕРМАН, фракция поддерживает решение о необходимости работы ВР, но только в том случае, если речь идет о принятии законопроектов, «которые не являются популистскими и пиарными».

Она также отметила, что во время согласительного совета представители фракций Партии регионов, КПУ и блока Литвина высказали негативное отношение к первому письму Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к ВР, где речь шла о необходимости продления работы сессии парламента, и отмечали недопустимость такой тональности в отношении высшего законодательного органа государства. По мнению А.ГЕРМАН, этим письмом Президент «оскорбил Верховную Раду».