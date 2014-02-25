В Харькове сообщили о заминировании ОГА

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о заминировании админздания поступила от оператора «102» в дежурную часть Киевского райотдела милиции Харькова сегодня, 25 февраля, около 18:00.

На место происшествия для проверки информации немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевского райотдела милиции, взрыво-техническая и кинологическая службы, а также работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас правоохранительные органы осуществляют тщательный осмотр админздания и прилегающей территории.

Как сообщал УНИАН, перед зданием ОГА в Харькове и на первом этаже админздания находятся активисты и самооборона Евромайдана, которые намерены не пускать председателя облгосадминистрации Михаила Добкина.