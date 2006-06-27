Дмитрий Фирташ: «Тимошенко никогда не боролась против Rosukrenergo»

Юлия ТИМОШЕНКО никогда не боролась против Rosukrenergo, она критиковала непрозрачную структуру собственности компании, но сегодня этот вопрос уже снят.

Об этом заявил в интервью «Ведомостям» Дмитрий ФИРТАШ, комментируя заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что на посту премьер-министра Украины она начнет добиваться пересмотра газовых отношений с Россией и исключения Rosukrenergo из схемы поставок среднеазиатского газа в Украину.

Напомним, как выяснилось в апреле т.г., Д.ФИРТАШ является главным партнером “Газпрома” в компании Rosukrenеrgo, поставляющей газ из Средней Азии в Украину и в Восточную Европу. Д.ФИРТАШ и его партнер Иван ФУРСИН контролируют половину этого бизнеса.

«Юлия ТИМОШЕНКО была недовольна слишком высокой, по ее мнению, ценой на газ для Украины. Но эта цена ни тогда, ни сейчас не была вопросом Rosukrenergo. Сегодня все на Украине понимают, что низкая дотационная цена приводит к неэффективному энергопотреблению. Украина намерена вступить в Евросоюз, и ей придется привести цены на газ к среднеевропейским. Если Украина хочет быть реально независимой страной, она не может ни у кого просить преференций и должна привыкнуть к мысли, что цена на газ будет расти до европейской», - сказал Д.ФИРТАШ.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с «РосУкрЭнерго» о сохранении цены импортируемого в Украину газа во втором полугодии.

Как заявил журналистам исполняющий обязанности председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины» Александр БОЛКИСЕВ: «Мы ведем переговоры, чтобы эта цена (95 долларов за 1000 кубометров - УНИАН) не менялась в течение 5 лет».

Между тем, по его словам, визит руководства российского концерна «Газпром» в Украину отложен из-за последних заявлений политиков в Украине. Он попросил «политиков, чтобы они очень аккуратно высказывались о взаимоотношениях Украины с россиянами и «Нафтогазом». «Если мы что-то хотим делать, то надо сначала согласовывать свои шаги с РАО «Газпром», а потом говорить о них во всеуслышание. Такова моя позиция. Иначе мы попадаем в неудобную для Украины ситуацию. Не для «Газпрома», не для Туркменистана, а для Украины прежде всего», - так А.БОЛКИСЕВ прокомментировал намерение претендента на пост премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО провести ревизию газовых соглашений от 4 января с «Газпромом» и «РосУкрЭнерго».

Справка УНИАН. 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину. Украина будет покупать российский газ по цене 95 долл. за тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго», которая, в свою очередь, будет покупать российский газ у «Газпрома» по цене 230 долл. за тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» будет компенсироваться более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 доллара.

Согласно подписанному 4 января в Москве соглашению, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.