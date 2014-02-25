Сикорский - "Правому сектору": Украинцы должны помнить о правах нацменьшинств

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывает украинскую власть помнить и гарантировать права национальным меньшинствам, предостерегая, что в противном случае это может грозить утратой части территории.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр сказал сегодня в эфире Польского радио.

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Он напомнил о причинах конфликтов в Грузии и Приднестровье, в результате которых был утрачен контроль над частью территории.

"Собственно в моментах такого революционного запала пытались сделать одинаковыми государства, которые имеют в своем составе значительное присутствие национальных меньшинств, и это вызвало реакцию, помощь России и до сих пор эти конфликты заморожены", - сказал он, комментируя информацию о намерении "Правого сектора" отправить в Севастополь своих людей для недопущения утраты Крыма.

Сикорский отметил, что новая украинская власть должна четко задекларировать всем представителям национальных меньшинств, что они смогут нормально жить в Украине.

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"Это должно быть гарантировано и об этом нужно заблаговременно говорить", - считает министр.

Он отметил, что такие обязательства на Украину налагают также документы Совета Европы, в который она входит.