В ЕС обсуждают возможность предоставления Украине кредитов
12:57, 25 февраля 2014Политика
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Европейский Союз обсуждает возможность предоставления Украине краткосрочных и долгосрочных кредитов.
Кетрин Эштон / Фото : REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.
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“Мы активно общаемся с нашими партнерами, чтобы выработать способы, как можно помочь преодолеть экономические вызовы, в частности активно сотрудничаем с МВФ в этом направлении, и мы думаем о сочетании краткосрочных займов с долгосрочными”, - подчеркнула она.
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