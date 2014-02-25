В ЕС обсуждают возможность предоставления Украине кредитов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

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“Мы активно общаемся с нашими партнерами, чтобы выработать способы, как можно помочь преодолеть экономические вызовы, в частности активно сотрудничаем с МВФ в этом направлении, и мы думаем о сочетании краткосрочных займов с долгосрочными”, - подчеркнула она.