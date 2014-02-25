Постпред Украины в ООН требует не лгать о государственном перевороте

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев на пресс-конференции для журналистов, сообщает центр новостей ООН.

По его словам, к смене власти в стране привел социальный протест. Также посол заявил, что государственного переворота в Украине не было.

Постоянный представитель подчеркнул, что социальный протест, который охватил всю Украину в ноябре и в итоге привел к смене власти, должен был произойти гораздо раньше.

«Украинский народ терпеливый, но чаша терпения переполнилась после очередного обмана, на этот раз связанного с ассоциацией с Европейским Союзом», - заявил Юрий Сергеев.

Читайте такжеМедведев засомневался в легитимности ряда органов власти в УкраинеОн отметил, что людей на улицу вывели не партии и не политические лидеры. По его словам, миллионы украинцев с запада до востока, с юга до севера вышли сами защищать свои права, свое достоинство, которые попирались много лет.

«Народу надоело верить в обещания лучшей жизни на фоне нищеты одних и роскоши других. Власть не захотела услышать голос народа, понять более глубинные, чем отказ от ассоциации с ЕС, причины социального взрыва», - сказал посол.

Он напомнил о жестоких избиениях и арестах студентов в ночь на 30 ноября 2013 года, на защиту которых поднялась вся Украина. «Власти пошли дальше в своих репрессиях, что только углубило сопротивление народа и привело к крови. Многие десятки человеческих жизней - цена политических амбиций. Президент и правительство ценой своих должностей, которые не стоят жизни одного человека, могли этого не допустить, но не сделали этого», - сказал Юрий Сергеев.

Читайте такжеДействия Януковича подорвали его легитимность как президента - Белый домОн привлек внимание к договоренностям 21 февраля между властью и оппозицией, в результате которых в парламенте состоялось голосование, вернувшее Украину к конституции 2004 года, предусматривающей развитие страны, как парламентской республики.

«На этом фоне бывший спикер парламента подал в отставку и парламент подавляющим конституционным большинством выбрал нового спикера от оппозиции - Александра Турчинова»,- отметил Юрий Сергеев. Он назвал абсурдными заявления о том, что в его стране произошел переворот, отметив, что «вчера в своем видеообращении бывший спикер парламента Владимир Рыбак назвал процесс легитимным переформатированием власти».

Посол, в частности, привлек внимание журналистов к тому, что, согласно Конституции Украины 2004 года, в случае досрочного прекращения полномочий президента Украины, функции президента принимает председатель парламента Украины до избрания и инаугурации нового президента.

Также Юрий Сергеев сказал, что президент Виктор Янукович самоустранился от выполнения своих обязанностей и парламент взял на себя ответственность за страну. Депутаты объявили, что выборы президента состоятся 25 мая.

«Поэтому я требую прекратить распространять ложь о природе политических изменений в Украине, как о перевороте. Украина имеет легитимно сформированную власть, которая должна в течение недели создать правительство народного доверия. Мы ждем от всех поддержки тех непростых, но необходимых демократических изменений, которые эта власть должна принести в Украину», - заявил Юрий Сергеев.