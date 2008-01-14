Симоненко назвал идею Януковича нереальной

Фракция Коммунистической партии Украины считает нереальным создание в Верховной Раде единой оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

«Я думаю, об оппозиции как такой речь не идет», – сказал он.

Вместе с тем лидер КПУ отметил, что фракции, которые оказались в меньшинстве, безусловно, будут координировать свои действия.