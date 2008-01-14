Симоненко назвал идею Януковича нереальной
11:32, 14 января 2008Политика
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КПУ обещает координировать действия
Фракция Коммунистической партии Украины считает нереальным создание в Верховной Раде единой оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.
«Я думаю, об оппозиции как такой речь не идет», – сказал он.
Вместе с тем лидер КПУ отметил, что фракции, которые оказались в меньшинстве, безусловно, будут координировать свои действия.
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