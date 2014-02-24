В Одессе под мэрией подрались "Правый сектор" и "Антимайдан"
14:07, 24 февраля 2014Политика
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У здания одесского муниципалитета, где проходило совещание с участием руководителей города, произошла драка
Под одесской мэрией началась драка / otkat.od.ua
В конфликте принимали участие сторонники «Правого сектора» и «Антимайдана», сообщает Думская.
Читайте такжеВ Одессе более 200 человек пришли к базе дислокации поддержать «Беркут»Как передает корреспондент издания, сторонники новой власти пытались прорваться в мэрию, но их остановили «антимайданщики». Часть участников столкновения была вооружена палками.
В драке пострадала журналистка издания "Откат" Вера Запорожец.
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