В Одессе под мэрией подрались "Правый сектор" и "Антимайдан"

14:07, 24 февраля 2014
Политика
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У здания одесского муниципалитета, где проходило совещание с участием руководителей города, произошла драка

Под одесской мэрией началась драка / otkat.od.ua

В конфликте принимали участие сторонники «Правого сектора» и «Антимайдана», сообщает Думская.

Читайте такжеВ Одессе более 200 человек пришли к базе дислокации поддержать «Беркут»Как передает корреспондент издания, сторонники новой власти пытались прорваться в мэрию, но их остановили «антимайданщики». Часть участников столкновения была вооружена палками.

В драке пострадала журналистка издания "Откат" Вера Запорожец.

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