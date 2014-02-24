В Одессе под мэрией подрались "Правый сектор" и "Антимайдан"

В конфликте принимали участие сторонники «Правого сектора» и «Антимайдана», сообщает Думская.

Читайте такжеВ Одессе более 200 человек пришли к базе дислокации поддержать «Беркут»Как передает корреспондент издания, сторонники новой власти пытались прорваться в мэрию, но их остановили «антимайданщики». Часть участников столкновения была вооружена палками.

В драке пострадала журналистка издания "Откат" Вера Запорожец.