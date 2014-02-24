Донецкий губернатор готов работать с новой властью

Об этом он заявил журналистам в Донецке 23 февраля.

"Я планирую работать в соответствии с Конституцией и законами страны. Обеспечивать порядок и законность во вверенной мне области", - отметил Шишацкий.

На вопрос, как он планирует строить отношения с новой властью, он заявил: "В жизни - как в бане - можешь париться, а можешь и не париться. Я работаю с местными правоохранителями, депутатами, мэрами городов и действую в рамках закона "О местных государственных администрациях", - заявил председатель ОГА.

По его словам, "основная задача - чтобы Донецк не накрыла волна насилия и беспорядков. Мы работаем для того, чтобы была законность и порядок".